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Монгольский велосипедист завоевал бронзу на чемпионате Азии по шоссейному велоспорту 2025 года
Жамбалжамц Сайнбаяр
Жамбалжамц Сайнбаяр

CentralAsia (MNG) -  

И только технические проблемы с велосипедом отделили его от большого успеха — завоевания золотой медали.

На чемпионате Азии по шоссейному велоспорту 2025 года, который проходил в Пхитсанулоке (Таиланд) с 7 по 16 февраля, монгольский велосипедист Жамбалжамц Сайнбаяр завоевал бронзовую медаль в индивидуальной шоссейной гонке среди мужчин.

И только технические проблемы с велосипедом отделили его от большого успеха — завоевания золотой медали.

В индивидуальной шоссейной гонке среди мужчин приняли участие 72 лучших велосипедиста из 22 стран, которые преодолели дистанцию ​​в 171,9 километра, при этом золото завоевал велосипедист из Китая, а серебро — велосипедист из Таиланда.

Сборную Монголии представляли Жамбалжамц Сайнбаяр, Марал-Эрдэнэ Батмөнх, Тэгшбаяр Батсайхан, Билгуунжаргал Эрдэнэбат и Идэрболд Болд.

источник: MiddleAsianNews

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