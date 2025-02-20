Монгольская госкомпания сменила название, связанное с Россией

CentralAsia (MNG) -
Наименование государственного предприятия «Монголросцветмет» изменено на государственное предприятие «Эрдэнэс Критикал Минералс» и утвержден устав предприятия с приложением.
В связи с формированием финансовых ресурсов, необходимых для разведки, использования, добычи и переработки важнейших полезных ископаемых, а также принятием новых нормативных актов, соответствующим должностным лицам поручено определить структуру и предельную численность персонала государственного предприятия «Эрдэнэс критикал минералс», обеспечить его управление и организацию.
История компании
Совместное монголо-российское предприятие Монголросцветмет — совместное предприятие, созданное на основе межправительственного соглашения между СССР и МНР на паритетных началах в 1973 году для освоения ряда месторождений на территории Монголии.
Первоначально предприятие называлось совместное хозяйственное объединение (СХО) «Совмонголцветмет». В 1992 году было переименовано в совместное монголо-российское предприятие Монголросцветмет, а доли участия российской и монгольской стороны были пересмотрены: Монголия — 51 %, Россия — 49 %.
Однако в 2016 году российская госкорпорация «Ростех» продала монгольской стороне 49% акций совместных предприятий «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет».
"Монголросцветмет" поставляет в Россию плавикошпатовый концентрат для предприятий алюминиевой и химической промышленности, а также для черной металлургии.
«Монголросцветмет» поставляет в Россию плавиковошпатовый концентрат для предприятий алюминиевой и химической промышленности, а также для черной металлургии.
источник: MiddleAsianNews