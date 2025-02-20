Монгольская госкомпания сменила название, связанное с Россией

CentralAsia (MNG) -

Наименование государственного предприятия «Монголросцветмет» изменено на государственное предприятие «Эрдэнэс Критикал Минералс» и утвержден устав предприятия с приложением.

В связи с формированием финансовых ресурсов, необходимых для разведки, использования, добычи и переработки важнейших полезных ископаемых, а также принятием новых нормативных актов, соответствующим должностным лицам поручено определить структуру и предельную численность персонала государственного предприятия «Эрдэнэс критикал минералс», обеспечить его управление и организацию.

История компании

Совместное монголо-российское предприятие Монголросцветмет — совместное предприятие, созданное на основе межправительственного соглашения между СССР и МНР на паритетных началах в 1973 году для освоения ряда месторождений на территории Монголии.

Первоначально предприятие называлось совместное хозяйственное объединение (СХО) «Совмонголцветмет». В 1992 году было переименовано в совместное монголо-российское предприятие Монголросцветмет, а доли участия российской и монгольской стороны были пересмотрены: Монголия — 51 %, Россия — 49 %.

Однако в 2016 году российская госкорпорация «Ростех» продала монгольской стороне 49% акций совместных предприятий «Эрдэнэт» и «Монголросцветмет».

"Монголросцветмет" поставляет в Россию плавикошпатовый концентрат для предприятий алюминиевой и химической промышленности, а также для черной металлургии.

«Монголросцветмет» поставляет в Россию плавиковошпатовый концентрат для предприятий алюминиевой и химической промышленности, а также для черной металлургии.

источник: MiddleAsianNews

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