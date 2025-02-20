Учрал Ням-Осор: 36 процедур, противоречащие действующим законам, аннулированы

Учрал Ням-Осор

CentralAsia (MNG) - Министр Монголии, глава Секретариата Кабинета министров Монголии Учрал Ням-Осор представил решения, принятые на заседании Кабинета министров 19 февраля 2025 года, заявив, что на сегодняшний день отменено 36 процедур, принятых семью министерствами.

Глава Секретариата Кабинета министров Монголии Учрал Ням-Осор отметил: «В связи с принятием Закона о разрешениях идет отмена процедур, выходящих за рамки законов. На сегодняшнем заседании Кабинета министров постановлением Кабинета министров была отменена процедура 2006 года, регулирующая сектор охраны окружающей среды. Мы также официально поручили оставшимся министерствам и правительственным административным органам отменить любые процедуры, выходящие за рамки закона. Вчера Совет по разрешениям собрался и принял решение назначить профессиональных экспертов и создать рабочую группу для надзора за деятельностью уполномоченных органов, которые не выполняют закон.

Мы также отменили положение, именуемое «сертификатом», которое фактически действовало как процедура. Кроме того, мы отменили плату, взимаемую с граждан за этот сертификат, тем самым создав условия для более упорядоченной и эффективной работы».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения