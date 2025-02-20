Медведев обсудил с генсеком Монгольской народной партии вопросы сотрудничества

CentralAsia (MNG) - Дмитрий Медведев поздравил Содбаатара Янгуга с победой на парламентских выборах

Председатель «Единой России» и генсек Монгольской народной партии обсудили вопросы межпартийного и межгосударственного сотрудничества. Об этом сообщает партия «Единая Россия».

«Хочу вас поздравить с победой на парламентских выборах, на муниципальных выборах в прошлом году. И, соответственно, с назначением на пост генерального секретаря партии», - сказал Дмитрий Медведев.

Содбаатар Янгуг сказал, что рад успешной реализации официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Монголию в сентябре прошлого года, которая прошла в рамках торжественного празднования 85-летия победы к битве на реке Халхин-Гол.

«Мы считаем, что этот визит имеет очень важное значение для укрепления всестороннего стратегического партнёрства между нашими странами. Также приятно, что состав наших Вооружённых сил примет участие в Параде Победы, посвящённом 80-летию Победы», - сказал генсек Монгольской народной партии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения