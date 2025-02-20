Монгольские военнослужащие примут участие в параде победы в Республике Бурятия

CentralAsia (MNG) -

Парад победы 9 мая в Улан-Удэ пройдет с участием военнослужащих из Монголии. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Парад победы 9 мая в Улан-Удэ пройдет масштабно и торжественно. В параде примут участие наши военные гарнизоны и военнослужащие из Монголии», — сообщил Цыденов.

Он добавил, что всего в Бурятии в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне запланировано более 130 мероприятий. Это концерты, выставки, акции памяти, спектакли. Также будет проведен ремонт памятников.

В Улан-Удэ под председательством Цыденова состоялось заседание организационного комитета по подготовке и празднованию Дня победы. Глава республики напомнил членам правительства республики, руководителям разных ведомств, что в работе с ветеранами недопустимы проволочки и переносы мероприятий.

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