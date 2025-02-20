Трамп назвал Зеленского «диктатором» и потребовал быстрее договариваться о мире, чтобы сохранить страну

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского. По его мнению, «достигший скромных успехов комик» Зеленский «уговорил» США потратить 350 миллиардов долларов на войну, «которую нельзя было выиграть и которая не должна была начаться».

Трамп заявил, что США потратили на поддержку Украины на 200 миллиардов больше, чем Европа, но ничего не получат взамен. Он отметил, что предыдущий президент США Джо Байден не потребовал «уравновешивания» в этом.

«Ведь эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас — у нас большой прекрасный океан в качестве преграды. К тому же, Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, «исчезла». Он отказывается проводить выборы, у него очень низкий рейтинг среди украинцев, и единственное, что ему удалось — это «играть на Байдене как на скрипке». Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией, и все признают, что только Трамп и администрация Трампа могут это сделать. Байден так и не попытался, Европа не смогла привести к миру, а Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский плохо справился, его страна разрушена, и миллионы людей погибли зря — и это продолжается», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Накануне Трамп призвал провести в Украине выборы президента. «У нас ситуация, когда в Украине не было выборов, когда в Украине, по сути, военное положение. Когда лидер Украины — я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения составляет 4%. Страна разорвана в клочья, большинство городов разрушены. Здания разрушены. Это похоже на огромную площадку для сноса», — сказал Трамп.

В ответ Зеленский сказал: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится». Он добавил, что слова Трампа о том, что его рейтинг доверия оценивается в 4%, основаны на информации из России.