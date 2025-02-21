В Вашингтоне прошла 17-я ежегодная конференция по монголоведению. ФОТО

CentralAsia (MNG) -
В Вашингтоне прошла 17-я ежегодная конференция по монголоведению
XVII Международная конференция по монголоведению, состоявшаяся 14–15 февраля 2025 года в посольстве Монголии в Вашингтоне, округ Колумбия, объединила более 30 ученых и исследователей из уважаемых учреждений со всего мира.
В рамках мероприятия прошли сессии по различным темам, включая историю Монголии, филологию, искусство, археологию, традиционную медицину, этнологию, климат и общество.
Конференция была совместно организована Посольством Монголии и Монгольским культурным центром. В своем вступительном слове посол Батбаяр Өлзийдэлгэр подчеркнул значительную роль монгольских исследований в Соединенных Штатах, отметив их богатую историю и наследие, а также подчеркнул важность продвижения культуры и истории Монголии в международном сообществе.
✅Во время конференции была представлена книга «Ритуальный ландшафт: наскальное искусство и археология на Монгольском Алтае» исследователей Уильяма Фицхью и Ричарда Д. Кортума.
✅ Участники также имели возможность изучить редкие книги на монгольскую тематику в Азиатском отделе Библиотеки Конгресса.
источник: MiddleAsianNews