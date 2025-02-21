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В Вашингтоне прошла 17-я ежегодная конференция по монголоведению. ФОТО

CentralAsia (MNG) -  

В Вашингтоне прошла 17-я ежегодная конференция по монголоведению

XVII Международная конференция по монголоведению, состоявшаяся 14–15 февраля 2025 года в посольстве Монголии в Вашингтоне, округ Колумбия, объединила более 30 ученых и исследователей из уважаемых учреждений со всего мира.

В рамках мероприятия прошли сессии по различным темам, включая историю Монголии, филологию, искусство, археологию, традиционную медицину, этнологию, климат и общество.

Конференция была совместно организована Посольством Монголии и Монгольским культурным центром. В своем вступительном слове посол Батбаяр Өлзийдэлгэр подчеркнул значительную роль монгольских исследований в Соединенных Штатах, отметив их богатую историю и наследие, а также подчеркнул важность продвижения культуры и истории Монголии в международном сообществе.

✅Во время конференции была представлена ​​книга «Ритуальный ландшафт: наскальное искусство и археология на Монгольском Алтае» исследователей Уильяма Фицхью и Ричарда Д. Кортума.

✅ Участники также имели возможность изучить редкие книги на монгольскую тематику в Азиатском отделе Библиотеки Конгресса.

источник: MiddleAsianNews

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