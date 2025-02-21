Сайид Асаад принял министра иностранных дел Монголии

CentralAsia (MNG) -
Сайид Асаад бин Тарик Аль Саид, заместитель премьер-министра по международным отношениям и сотрудничеству, личный представитель Его Величества Султана, принял вчера в своем кабинете Батцэцэг Батмөнх, министра иностранных дел Монголии.
На встрече обсуждались пути развития отношений между двумя странами в различных областях, чтобы служить общим интересам. Стороны также обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, представляющих общий интерес.
Министр иностранных дел подчеркнул стремление Султаната Оман к расширению сотрудничества с Монголией в области инвестиций, торгового обмена, туризма, технического и академического сотрудничества.
В свою очередь, монгольский министр подчеркнула желание своей страны активизировать совместное сотрудничество с Султанатом Оман. Она высоко оценила видение Омана в поддержке международного мира и стабильности.
На встрече присутствовали министр иностранных дел шейх Халифа бин Хамад Аль Бади, генеральный секретарь канцелярии Его Высочества Сайида Асаада, Саиф бин Ахмед Аль Савафи, советник канцелярии Его Высочества Сайида Асаада, и Булган Энхтувшин, посол Монголии в Султанате Оман.
источник: MiddleAsianNews