Министр Туваан обратился к SINOPEC с просьбой о сотрудничестве в области разведки нефти и расширения запасов

CentralAsia (MNG) -

Министр промышленности и минеральных ресурсов Туваан Цэвэгдорж встретился в Пекине с представителями Китайской национальной нефтегазовой корпорации (SINOPEC) заместителем генерального директора Ну Шуанвэнем и генеральным директором Департамента международного сотрудничества Дай Лици.

В начале встречи стороны отметили успешное сотрудничество в сфере разведки, разработки и добычи нефти и выразили уверенность в том, что сотрудничество будет и дальше расширяться и развиваться в результате усилий обеих сторон.

Министр промышленности и минеральных ресурсов Туваан сказал: «Мы успешно сотрудничаем с крупной и влиятельной компанией нашего вечного соседа в области разведки, исследования, эксплуатации и добычи нефти. Мы заинтересованы в дальнейшей активизации этого сотрудничества и выводе его на новый уровень».

Он отметил, что Монголия реализует проект по строительству нефтеперерабатывающего завода и планирует ввести завод в эксплуатацию в 2028 году, добавив, что необходимо активизировать разведку нефти и наращивать запасы, чтобы обеспечить бесперебойный и стабильный источник поставок сырья для завода.

«Поэтому мы хотели бы пригласить SINOPEC, крупного инвестора и партнера в нефтяной промышленности нашей страны, обладающего техническими, финансовыми и кадровыми возможностями и многолетним опытом, к сотрудничеству в проведении геологоразведочных работ и исследований на открытых нефтяных месторождениях в Монголии и увеличении запасов», — сказал он. «Кроме того, в то время, когда разведка и добыча природного газа становятся все более важными, можно работать вместе в этой области».

«Нефтехимическая корпорация является подрядчиком и исполнителем проекта Зуунбаян в Монголии с 2001 года. К концу 2024 года в рамках проекта было добыто и экспортировано 1 миллион тонн сырой нефти. В бюджет Монголии были включены инвестиции в размере 184 миллионов долларов США. 133 млн долларов США было выплачено в рамках соглашений о разделе продукции и роялти за пользование недрами. Всего на местном уровне было создано 151 рабочее место. Проект рассчитан на 2031 год и продолжает работать в штатном режиме и стабильно по сей день», — сказал заместитель генерального директора компании Ну Шуанвэнь.

«Прежде всего, я хотел бы выразить свою благодарность всем вам, кто уделяет внимание и поддерживает нефтяные операции компании Dongsheng Company на месторождении Шенли компании SINOPEC. В контексте взаимных интересов и поддержки двух стран этот проект должен продолжаться в течение длительного времени, и мы предлагаем продлить срок его реализации»», — добавил он.

SINOPEC — международная компания, которая осуществляет ответственную добычу полезных ископаемых и обязана работать устойчиво, рационально и надежно на всех уровнях в соответствии с законами и нормативными актами. Кроме того, они высказали возможность сотрудничества в области нефти, природного газа и возобновляемых источников энергии. Стороны обменялись мнениями по вышеуказанным направлениям и договорились сформировать рабочую группу для совместной работы.

Государственная Китайская национальная нефтегазовая корпорация (SINOPEC), основанная 9 февраля 1990 года, является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков нефти и газа, а также глобальной и региональной компанией с обширным международным портфелем, охватывающим разведку и разработку нефти и газа внутри страны и за рубежом, новую энергетику, переработку и инвестиции.

источник: MiddleAsianNews

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