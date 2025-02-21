Orano рассматривает Монголию как новый источник урана

CentralAsia (MNG) -

Французская компания по производству ядерного топлива Orano планирует увеличить добычу урана на новых рудниках в Монголии и других местах, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны атомной энергетики и компенсировать добычу на приостановленных проектах в Нигере, заявилиспольнительный директор компании Николас Маес.

Государственная компания Orano столкнулась с проблемами при экспорте урана со своих рудников в Нигере с тех пор, как в 2023 году страну захватила военная хунта, и в конце прошлого года заявила, что утратила контроль над своими контрольными пакетами акций.

В январе было подписано предварительное соглашение с Монголией о разработке горнодобывающего проекта Зөөвч-Овоо, начало добычи которого запланировано на четыре года, а потенциальный объем производства составит 2600 тонн в год к 2044 году.

Компания также рассматривает возможность повторного посещения Намибии, чтобы посмотреть, что еще можно добывать, сообщил Маес журналистам, поскольку предполагаемые запасы урана составляют около 18 000 тонн, и их можно будет разрабатывать в течение 18 лет.

«Мы значительно развили эту диверсификацию, и это делает нас намного сильнее с точки зрения геополитических рисков», — сказал он.

Спрос на уран должен вырасти, поскольку страны строят новые ядерные реакторы для удовлетворения растущего спроса на чистую энергию.

Крупные производители атомной энергии, такие как США, также пытаются отучить себя от поставок из России, которая производит 40 процентов обогащенного урана в мире.

Orano начала арбитражное разбирательство в Нигере в конце прошлого года после того, как правительство захватило ее контрольный пакет акций на руднике Сомаир.

Около 1000 тонн урана, добытого на руднике, стоимостью около 250 миллионов евро (261 миллион долларов США) не могут быть отправлены из страны.

Канада является источником около 5000 из 8000 метрических тонн, которые компания добывает ежегодно.

«В конечном итоге мы сможем стать независимыми от Нигера», — сказал Маес.

Orano сообщила в среду о выручке в размере 5,9 млрд евро за 2024 год, что на 23% больше, чем в предыдущем году, в основном благодаря контракту на переработку отходов на сумму 1 млрд евро с японскими коммунальными службами.

Ожидается, что выручка за 2025 год составит около 5 млрд евро, заявила компания.

Испольнительный директор также сообщил, что планы по строительству завода по производству катодных материалов для поставок на гигафабрики в рамках совместного предприятия с китайской компанией XTC New Energy могут быть отложены.

«Нам нужно быть очень точными с нашим бизнес-планом и учитывать медленное развитие аккумуляторов в Европе. Нам нужно будет делать инвестиции в нужное время, чтобы не опережать рынок», — сказал Маес аналитикам на брифинге.

источник: MiddleAsianNews

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