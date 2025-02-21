Премия за риск по облигациям Монголии снизилась до исторического минимума в 2,27%

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии выпустило облигации на сумму 500 миллионов долларов США с процентной ставкой 6,625 и сроком погашения пять лет в рамках проекта Century IV и начало торговлю ими на международном рынке ценных бумаг.

Первоначальный заказ на вновь выпущенные облигации превысил объем торгов в 8,2 раза, достигнув 4,1 миллиарда долларов США. В связи с этим премия за риск облигаций Монголии снизилась до 2,27 процента, что позволило установить процентную ставку по облигациям ниже процентной ставки вторичного рынка.

Правительство Монголии осуществило погашение облигаций Nomad и Century-II в следующем году, выкупив их обратно с помощью торговли облигациями Century-IV. Это повышает устойчивость долга Монголии, позволяя стране погасить оставшиеся платежи по облигациям Nomad, не обременяя бюджет или экономику. Это стало важным шагом в сокращении объема внешнего долга и обеспечении макроэкономической стабильности, согласно данным Министерства финансов Монголии.

Торгуя облигациями Century-IV, Монголия сумела выпустить облигации с процентными ставками на 0,1-0,4 процентных пункта ниже, чем у облигаций стран с более высоким кредитным рейтингом, включая Узбекистан, Бразилию и Доминиканскую Республику. Это открывает возможность для отечественных предприятий привлекать недорогие финансовые ресурсы с международных финансовых рынков.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения