Уинстон Питерс посетит Монголию с официальным визитом

CentralAsia (MNG) - По приглашению Министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс посетит Монголию с официальным визитом 27-28 сентября 2025 года. Об этом сообщили в ведомстве.

Этот визит является первым визитом на уровне заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Новой Зеландии с 2013 года и приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе визита заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс нанесёт визиты вежливости председателю Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалану Дашзэвгу и премьер-министру Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, а также проведет официальные переговоры с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны определят приоритетные направления дальнейшего сотрудничества и обменяются мнениями по расширению взаимодействия в экономике, сельском хозяйстве, туризме и образовании.

Монголия установила дипломатические отношения с Новой Зеландией 8 апреля 1975 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения