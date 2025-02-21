Новый Посол Святого Престола в Монголии вручил верительные грамоты Президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - 20 февраля Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Святого Престола в Монголии по совместительству Джованни Гаспари. Об этом сообщила пресс-служба администрации Президента.

После вручения верительных грамот Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял нового Посла Святого Престола и обменялся мнениями о расширении многовековых исторических связей между двумя странами и дальнейшем активном сотрудничестве в областях, представляющих взаимный интерес.

Они также обсудили вопросы укрепления сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций.

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