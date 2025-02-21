Посол Кувейта в Монголии вручил верительные грамоты Президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - 20 февраля Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Кувейта в Монголии Мутлака А.М.Альтувимера. Об этом сообщила пресс-служба администрации Президента.

Президент Хурэлсух Ухнаа отметил активное развитие отношений между двумя странами, подчеркнув, что важную роль в расширении и укреплении сотрудничества сыграли инвестиции, проекты и программы, реализуемые в секторах инфраструктуры, энергетики и здравоохранения по линии Кувейтского фонда арабского экономического развития.

Он также упомянул, что Кувейтский фонд арабского экономического развития был награжден медалью «Дружба» в 2024 году, и выразил уверенность, что правительство Кувейта будет инвестировать в крупные проекты и работать вместе ради взаимной выгоды.

Посол Мутлак А.М. Альтувимер передал приветствия от Его Высочества Эмира Мишаля Аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха Президенту Монголии и поздравил монгольский народ с Цагаан Сар или монгольским лунным Новым годом.

Он выразил свою приверженность дальнейшему расширению и развитию отношений и сотрудничества во всех аспектах, включая дальнейшую поддержку экспорта монгольского мяса.

В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Кувейт стал первой арабской страной, открывшей посольство в Монголии.

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