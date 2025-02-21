В Германии 23 февраля пройдут парламентские выборы

CentralAsia (KZ) - В Германии 23 февраля состоятся досрочные выборы в бундестаг (парламентские выборы).

Как сообщает Euronews, 20 февраля прошли последние теледебаты между канцлером Германии Олафом Шольцом и лидером оппозиции Фридрихом Мерцем.

В Германии прошли последние перед воскресными выборами теледебаты. Канцлер Шольц выразил надежду на то, что может переизбраться. Главной темой их беседы стали миграция, экономический кризис и проблема безопасности.

Изначально выборы должны были пройти осенью 2025 года, однако из-за кризиса в правящей коалиции «Светофор» и отставки 6 ноября 2024 главы Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера с поста министра финансов, Шольц объявил о проведении вотума доверия в бундестаге в январе 2025 и назначении новых выборов в марте этого же года.

12 ноября ХДС/ХСС, СДПГ, и «Зелёные» согласовали дату объявления правительству Шольца вотума недоверия 16 декабря 2024 года, а также дату досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года. В тот же день дата досрочных выборов была утверждена президентом страны.

В выборах участвуют «СДПГ», «Союз 90, Зелёные», «СвДП», «Левые», «Союз Сары Вагенкнехт», «Свободные избиратели», «Вольт Германия», «Альтернатива для Германии», «Марксистско-Ленинская Партия Германии».

Некоторые партии балотируются не во всех землях, так например, в Баварии «ХДС» представлен в связке с «ХСС», в Шлезвиг-Гольштейне «Союз Южношлезвигских Избирателей», в Саксонии «Свободная Саксония» и ещё несколько партий. Всего выдвинуто 229 земельных списков. 64 земельных списка были отклонены. В округах баллотируются 62 независимых кандидата.

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