Встреча Путина и Трампа зависит от прогресса в переговорах по Украине, - Рубио

CentralAsia (CA) - Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть содержательной и зависит от продвижения в переговорах по украинскому конфликту, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он отметил, что несмотря на потенциальные области сотрудничества двух стран, украинский кризис остается основным фактором, осложняющим отношения, пишет «Коммерсант».

«Я не знаю, когда она состоится, но встреча между президентом Путиным и президентом Трампом должна состояться. Она должна быть субстантивной. Мы должны знать, о чем будет эта встреча, что на ней будет достигнуто»,— сказал господин Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность утратой контактов между Москвой и Вашингтоном при администрации экс-президента США Джо Байдена. По его словам, даже в период холодной войны между СССР и США поддерживались каналы связи, которые сейчас почти не работают.

Комментируя прошедшие переговоры делегаций России и США, он отметил, что территориальные вопросы на встрече не обсуждались.«Цель встречи заключалась в том, чтобы определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира или нет»,— добавил госсекретарь.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что сейчас невозможно предположить, сколько уйдет времени на подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Говорить о сроках нельзя, даже учитывая, что президенты двух стран уже выразили готовность встретиться друг с другом, отмечал он.