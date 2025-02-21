Впервые за 100 лет в Египте открыли гробницу фараона. В ней был захоронен фараон Тутмос II

CentralAsia (KZ) - Министерство туризма и древности Египта 18 февраля объявило, что британские и египетские археологи открыли в Фиванском некрополе гробницу Тутмоса II — фараона из XVIII династии.

Как сообщает Министерство туризма и древности Египта, Тутмос II правил Древним Египтом примерно в 1500 году до нашей эры. Это первая гробница, которая была обнаружена после открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году.

Вход в главный коридор гробницы обнаружили в окрестностях Луксора в октябре 2022 года. Изначально ученые предполагали, что гробница может принадлежать кому-то из членов царской семьи XVIII династии. На это указывало то, что рядом находились гробница царицы Хатшепсут, жены и сводной сестры Тутмоса II, которая заняла престол после его смерти, а также гробница жен фараона Тутмоса III, сына Тутмоса II.

Новые раскопки позволили установить, что гробница принадлежала фараону Тутмосу II. На это указывают найденные фрагменты алебастровых кувшинов с именами покойного Тутмоса II и его жены, царицы Хатшепсут. Также археологи обнаружили фрагменты погребальной мебели фараона, что стало первой находкой такого рода — ранее погребальную мебель Тутмоса II не находили. Среди обнаруженных фрагментов — остатки штукатурки с синими надписями, а также сюжетами из «Книги Ам-Дуат» — ключевого погребального текста Древнего Египта, связанного с царскими гробницами.

После захоронения фараона Тутмоса II произошло наводнение, которое серьезно повредило гробницу. Исследователи установили, что после наводнения содержимое гробницы переместили в другое место.

Мумию Тутмоса II обнаружили в Фиванском некрополе в тайнике Дейр-эль-Бахри, открытом в 1881 году. Первоначальное место захоронения Тутмоса II оставалось неизвестным.

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