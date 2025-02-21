Продюсеры Джеймса Бонда отдали контроль над франшизой Amazon

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- 13:32, 21 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, долгие годы продюсировавшие фильмы про Джеймса Бонда, передали креативный контроль над франшизой компании Amazon MGM Studios.
Amazon MGM Studios — компания, образованная после того, как технологический гигант Amazon купил киностудию MGM в 2022 году, — теперь будет иметь полный контроль над тем, кто сыграет легендарного агента 007 в новых фильмах.
Однако никакой информации о том, когда объявят имя нового актера или когда начнутся съемки следующего фильма, пока нет.
25-й фильм франшизы, «Не время умирать», вышел в 2021 году. Он стал последним, в котором роль Джеймса Бонда сыграл британский актер Дэниэл Крейг. С тех пор фанаты и критики строят догадки о том, кто станет следующим агентом 007.
Майкл Уилсон и Барбара Брокколи продюсировали фильмы про Бонда на протяжении 30 лет
Барбара Брокколи и Майкл Уилсон, дочь и приемный сын первого продюсера франшизы Альберта «Кабби» Брокколи, останутся ее совладельцами.
«Проведя почти 60 невероятных лет работы над агентом 007, я отхожу от продюсирования фильмов про Джеймса Бонда, чтобы сфокусироваться на искусстве и благотворительных проектах», — говорится в заявлении 83-летнего Уилсона.
64-летняя Брокколи добавила, что для нее тоже настало время заняться другими делами.
«Для нас большая честь продолжить это сокровенное наследие, и мы с нетерпением ждем возможность представить новую фазу легендарного агента 007 зрителям по всему миру», — заявил глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс.
В прошлом году Amazon уже запустил реалити-шоу «007: Дорога к миллиону», первый спин-офф фильмов о Джеймсе Бонде.
Альберт Брокколи запустил легендарную франшизу в 1962 году вместе с продюсером Гэрри Зальцманом. Уилсон присоединился к ним в работе над фильмом «Вид на убийство» в 1985 году, а Барбара Брокколи сменила своего отца в роли продюсера «Золотого глаза» в 1995 году.
С тех пор Уилсон и Барбара Брокколи контролировали производство фильмов о Бонде.