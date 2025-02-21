Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев переговорили по телефону

CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев переговорили по телефону.

Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой двустороннего сотрудничества, которое активно развивается по всем направлениям. Отмечены существенный рост товарооборота, успешная реализация крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленной кооперации, продуктивные контакты между регионами.

Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем всестороннем укреплении российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества, активизации взаимодействия по линии правительств, профильных министерств и ведомств двух стран.