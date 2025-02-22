Монгольские юные дзюдоисты добились большого успеха на Кубке Европы

CentralAsia (MNG) -

Юные дзюдоисты Монголии завоевали девять медалей на Кубке Европы, включая золотые медали

Команда юных дзюдоистов Монголии во главе с бронзовым призером Олимпийских игр Цагаанбаатаром Хашбаатаром, бронзовым призером Олимпийских игр и чемпионата мира Отгонцэцэг Галбадрах завоевала девять медалей на Кубке Европы среди кадетов в Саморине 2025 года и Кубке Европы среди кадетов в Генуе 2025 года.

Команда завоевала три золотые и две бронзовые медали на турнире в Генуе, Италия, а также еще две золотые и две бронзовые медали на мероприятии в Шаморине, Словакия.

В категории девушек до 52 кг золото завоевала ГУНДЭГМАА Болдбаатар, а в категории до 63 кг золото также взяла МАРАЛМАА Хурэлчулуун. В категории юношей до 55 кг бронзу завоевал АЛТАНЦООЖ Пурэвцэрэн, а в категории девушек до 57 кг — ЦЭНДБАЗАР Машбат. Кроме того, еще четыре спортсмена заняли первые места в рейтинге.

Гундэгмаа Болдбаатар доминировала в группе B, получив пропуск (проход в следующий раунд без игры с соперником) в первом раунде, прежде чем победить соперников из Словакии, Чехии, Греции, Венгрии и Польши, завоевав золото. Тем временем, Маралмаа Хурэлчулуун лидировала в своей весовой категории, заработав пропуск в группе A, прежде чем победить дзюдоистов из Израиля, Чехии, Австрии, Чехии и Сербии, в конечном итоге завоевав золотую медаль.

Этот турнир имел важное значение для юных дзюдоистов Монголии, поскольку на нем начислялись рейтинговые очки для квалификации на чемпионат мира.

источник: MiddleAsianNews

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