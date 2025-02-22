В Балтийском море поврежден кабель, соединяющий Финляндию и Германию

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CentralAsia (CA) - В Балтийском море у берегов шведского острова Готланд произошел еще один случай предполагаемого обрыва подводного кабеля, сообщает Yle News со ссылкой на береговую охрану Швеции.

По данным SVT, в исключительной экономической зоне Швеции поврежден телекоммуникационный кабель C-Lion 1 финской госкомпании Cinia, соединяющий Финляндию и Германию.

Как отмечает Yle News, в ноябре 2024 года уже сообщалось о повреждении этого кабеля. Через несколько дней после обрыва его отремонтировали. В повреждении кабеля заподозрили китайский сухогруз «И Пенг 3» (Yi Peng 3).

Когда в этот раз кабель был поврежден, неизвестно. Береговая охрана Швеции заявила, что ей известно о происшествии с 20 февраля. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что он в курсе случившегося уже «некоторое время».

«Мы очень серьезно относимся ко всем сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры в Балтийском море. Как я уже говорил, их необходимо рассматривать в контексте серьезной ситуации с безопасностью», — добавил он.

Власти Швеции начали предварительное расследование случившегося.

В последние месяцы в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением кабелей и трубопроводов. Один из самых известных случаев обрыв электрокабеля Estlink 2 в конце декабря 2024 года.

Власти Финляндии подозревают, что к обрыву Estlink 2 причастен танкер «Игл Эс» (Eagle S). Полиция задержала танкер, он находится под охраной вблизи Порвоо.

The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников из трех стран в январе сообщала, что в спецслужбах Европы и США приходят к мнению, что повреждения кабелей в Балтийском море были случайностью, а не следствием намеренного саботажа.