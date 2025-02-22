Присяжные признали Хади Матара, напавшего с ножом на писателя Салмана Рушди, виновным в покушении на убийство. Ему грозит до 25 лет тюрьмы

Хади Матар

CentralAsia (CA) - Присяжные в суде в штате Нью-Йорк признали жителя Нью-Джерси, 27-летнего Хади Матара виновным в покушении на убийство британского писателя Салмана Рушди. Об этом сообщает Associated Press.

Судебный процесс проходит с 10 февраля в округе Чаутоква, штата Нью-Йорк. Присяжные совещались около двух часов.

Матар не проявил никакой реакции на вынесенный вердикт. Когда его выводили из зала суда в наручниках, он произнес «Свободу Палестине», что не раз делал, входя и выходя из зала, отмечает AP.

Приговор будет вынесен 23 апреля. Матару грозит до 25 лет тюрьмы — это, как отметил окружной прокурор, максимальный срок для обвиняемых в покушении на убийство второй степени.

Адвокат Матара Эндрю Бротиган, выступая перед присяжными, заявил, что сторона обвинения не доказала, что его подзащитный намеревался убить Рушди. Ранее на суде защита отмечала, что Матар не наносил удары в область сердца Рушди. В свою очередь прокуратура отмечала, что «очевидно, что если вы собираетесь нанести кому-то 10-15 ударов ножом по лицу и шее, это может привести к смерти».

В августе 2022 года Матар напал на Рушди в образовательном центре города Чаутоква, где тот должен был выступить с лекцией о предоставлении убежища писателям в изгнании. Перед началом лекции Матар, в черной одежде и черной маске, поднялся на сцену и набросился на Рушди. Он успел нанести ему 15 ножевых ранений, прежде чем другие люди оттащили его и передали полиции. Рушди в результате покушения потерял правый глаз.

По версии Минюста США, Матар напал на Рушди, чтобы выполнить фетву, призывающую к убийству писателя.