Советник Трампа заявил, что Зеленский скоро подпишет соглашение об ископаемых. В офисе президента Украины говорят, что там остаются пункты, которые вызывают вопросы

Майк Уолтц

CentralAsia (CA) - Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре подпишет соглашение по полезным ископаемым. Об этом он сказал, выступая на Конференции консервативных политических действий, его слова приводит The Guardian.

«Ситуация такова: президент Зеленский собирается подписать это соглашение, и вы увидите это в самое ближайшее время», — сказал Уолтц.

Источник издание «Суспiльне» в офисе президента Украины заявил, что украинская и американская стороны продолжают работу на проектом соглашения.

«Говорить, что проект соглашения о редкоземельных ископаемых улучшили в интересах Украины, преждевременно. С точки зрения безопасности еще остаются определенные вопросы, которые нужно доработать», — сказал источник издания.

The Telegraph писал, что предложенное администрацией Трампа соглашение предусматривает контроль Вашингтона над минеральными и нефтегазовыми ресурсами, портами и «другой инфраструктурой» Украины. Администрация Трампа хочет, чтобы США забирали 50% от текущих доходов, получаемых Украиной от добычи ресурсов, а также 50% от стоимости «всех новых лицензий [на добычу ресурсов], выданных третьим лицам».

После отказа Владимира Зеленского заключить соглашение по полезным ископаемым Дональд Трамп резко раскритиковал президента Украины. Он называл Зеленского «диктатором без выборов» и требовал провести выборы президента Украины.

По информации Axios, администрация Трампа представила Украине новый проект соглашения по полезным ископаемым. В этом проекте, говорят собеседники издания, учли «некоторые опасения» Владимира Зеленского. В частности, из документа удалили положения, которые беспокоили украинцев, например, что соглашение подпадает под юрисдикцию суда в Нью-Йорке.