Глава СГБ Баходир Курбанов избран президентом Ассоциации футбола Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Новым президентом Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ) стал председатель Службы государственной безопасности Баходир Курбанов. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

22 февраля прошла внеочередной выборный Конгресс АФУ. Кандидатура Баходира Курбанова на пост главы Ассоциации футбола была одобрена всеми делегатами.

Премьер-министр Абдулла Арипов отметил, что благодаря усилиям президента Шавката Мирзиёева в стране ведётся системная работа по развитию детского, массового и профессионального футбола, улучшению инфраструктуры, обучению тренеров, координации работы сборных команд и всестороннему развитию футболистов.

Он поздравил Баходира Курбанова с избранием на пост главы АФУ и пожелал успехов в развитии отрасли.

«Я уверен, что узбекский футбол продолжит стремительное развитие, и наша национальная сборная осуществит давнюю мечту всего народа — получит путёвку на чемпионат мира», — подчеркнул премьер.

Директор Международной футбольной федерации (ФИФА) по Азии и Океании Баласингам Санжеван отметил, что выборный конгресс был проведён в полном соответствии с уставом ФИФА.

Как указал футбольный эксперт Алишер Никимбаев, Баходир Курбанов стал восьмым президентом Федерации/Ассоциации футбола Узбекистана с момента получения страной независимости. До него этот пост занимали:

бывший хоким Ташкента Адхам Фозилбеков (1992−1993);

бывший премьер-министр Узбекистана Абдулхошим Муталов (1993−1995);

бывший министр внутренних дел Закир Алматов (1995−2005);

бывший вице-премьер, сенатор Мираброр Усманов (2006−2017);

предприниматель Умид Ахмаджвнов (2017−2018);

первый вице-премьер Ачилбай Раматов (2018−2019);

экс-глава Службы госбезопасности Абдусалом Азизов (2019−2025).