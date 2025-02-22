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После тёплых выходных в Узбекистан придёт резкое похолодание

CentralAsia (UZ) -  После тёплых выходных с 24 (понедельник) по 27 (четверг) февраля на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы. По республике ожидается резкое изменение погоды, предупредил Узгидромет.

В эти дни по стране временами пройдут осадки, местами сильные (дождь, 25−27 февраля — с переходом в снег). По северу Узбекистана временами будет идти снег.

В отдельных районах ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 23−25 м/с.

К 26−27 февраля температура воздуха понизится ночью до 0…-5 градусов Цельсия, а по северу — до −6…−9 градусов, днём — до 0…+5 градусов.

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