После тёплых выходных в Узбекистан придёт резкое похолодание
- Узбекистан, погода
- 14:59, 22 февраля 2025
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CentralAsia (UZ) - После тёплых выходных с 24 (понедельник) по 27 (четверг) февраля на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы. По республике ожидается резкое изменение погоды, предупредил Узгидромет.
В эти дни по стране временами пройдут осадки, местами сильные (дождь, 25−27 февраля — с переходом в снег). По северу Узбекистана временами будет идти снег.
В отдельных районах ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, возможны порывы до 23−25 м/с.
К 26−27 февраля температура воздуха понизится ночью до 0…-5 градусов Цельсия, а по северу — до −6…−9 градусов, днём — до 0…+5 градусов.
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