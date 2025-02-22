Пентагон сократит 5,4 тыс. гражданских сотрудников

Пентагон // Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza, DOD

CentralAsia (CA) - Пентагон планирует сократить штат гражданских сотрудников на 5–8%, чтобы «повысить эффективность и переориентировать департамент на приоритеты президента и восстановление боеготовности вооруженных сил», заявил исполняющий обязанности замминистра обороны по личному составу и готовности Дарин Селник. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

В данный момент министерство проводит «переоценку» сотрудников, которые находятся на испытательном сроке. об этом накануне рассказывал шеф Пентагона Пит Хегсет. Предполагается, что со следующей недели около 5,4 тыс. работников, проходящих испытательный срок, будут уволены «в рамках этих первоначальных усилий», после чего Пентагон приостановил прием на работу на время анализа потребностей в персонале, говорится в заявлении.

«Как отметил [Хегсет], сохранение сотрудников, чей вклад не является критически важным, просто не отвечает общественным интересам. Налогоплательщики заслуживают того, чтобы мы провели тщательный анализ наших кадров сверху донизу, чтобы понять, где мы можем убрать ненужных сотрудников», — отметил Селник.

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. В частности, с этой целью был создан Департамент государственной эффективности (DOGE) во главе с предпринимателем Илоном Маском. В государственных ведомствах, в том числе силовых, начались массовые сокращения.