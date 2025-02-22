В армии Узбекистана создадут подразделение по борьбе с дронами и кибервойска

CentralAsia (UZ) - В Вооруженных силах Узбекистана появятся новые подразделения по борьбе с дронами, применению роботов, противовоздушной обороне, а также киберструктуры, использующие технологии искусственного интеллекта. Такое поручение профильным чиновникам дал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает его пресс-служба.

Данные поручения вошли в комплекс приоритетных задач на текущий и последующий годы, которые были обсуждены 21 февраля на заседании Совета безопасности страны, посвященном вопросам укрепления обороноспособности государства.

Президент подчеркнул, что при планировании развития армии необходимо учитывать современные вооруженные конфликты и особенности театра военных действий. В частности, следует обратить внимание на широкое применение искусственного интеллекта, роботизированных систем, ракет, беспилотников и средств противодействия им.

Помимо создания новых подразделений, Мирзиёев поручил разработать единую автоматизированную систему управления войсками, а также внедрить современные методы при подготовке кадров.

На заседании Совбеза были также определены направления работы по совершенствованию деятельности «Корпуса главных сержантов», являющегося опорой узбекской армии, дальнейшему развитию оборонной промышленности, социальной поддержке военнослужащих и их семей, воспитанию молодежи в духе патриотизма и вовлечению граждан в военный спорт.

Верховный главнокомандующий отметил, что сегодня армия оснащается современным вооружением и техникой, значительно повысился уровень боевой и морально-психологической подготовки солдат и офицеров. Государство старается обеспечить социальную защиту военнослужащих. Так, жильем обеспечены около 30 тысяч семей, свыше двух тысяч детей получили льготы при поступлении в вузы.

Вместе с тем развивается военно-промышленный комплекс (ВПК), в стране появились новые предприятия. Не забывает Минобороны и о международном сотрудничестве: установлены двусторонние связи с более чем 20 странами, узбекская армия приняла участие в 400 с лишним совместных учениях.

Как передает пресс-служба президента, 21 февраля Мирзиёев также посетил Центр инновационных технологий Агентства оборонной промышленности, где ознакомился с передовыми разработками и продукцией двойного назначения.

Отмечается, что в Центре налажен выпуск около 80 видов военной техники, поддерживаются стартап-проекты по робототехнике и производству беспилотных летательных аппаратов.

Руководитель республики подчеркнул, что это лишь первые шаги и необходимо продолжить работу по развитию ВПК и повышению конкурентоспособности отечественных предприятий на мировом рынке.

К слову, по словам представителей агентства, Узбекистан активно участвует в международных специализированных выставках. Например, на проходящей с 17 по 21 февраля IDEX-2025 в ОАЭ представлены свыше 100 единиц военной техники. Среди экспонатов бронетранспортеры «Арслон 8x8» и «Арслон 6x6», самоходная гаубица «Туфон», вызвавшие повышенный интерес у зарубежных партнеров.