Я не думаю, что его присутствие очень важно, - Трамп об участии Зеленского в переговорах о прекращении конфликта

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому нет необходимости принимать участие в переговорах о прекращении российско-украинского конфликта. Об этом он сказал в интервью Fox News Radio, его слова приводит Bloomberg.

По словам Трампа, президент Украины «был на встречах» в течение последних трех лет и до сих пор не смог положить конец конфликту.

«Если честно, я не думаю, что его присутствие на встречах очень важно. Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу [в Саудовской Аравии]… Я имею в виду, что это не было приоритетом, потому что он до сих пор плохо вел переговоры», — сказал Трамп.

Он также сказал, что предыдущий президент США Джо Байден и Зеленский могли предотвратить войну.

«Каждый раз, когда я говорю: «Это не вина России», меня всегда критикуют за фейковые новости, но я говорю вам, Байден сказал неправильные вещи, Зеленский сказал неправильные вещи, на них напал тот, кто намного больше и намного сильнее. Но Россию можно было бы легко отговорить от этого», — считает Трамп.

В последние дни, после российско-американских переговоров в Эр-Рияде, Дональд Трамп выступают с критикой в адрес Зеленского. Президент США заявил, что у Зеленского низкий рейтинг одобрения среди украинцев, назвал его «диктатором», а также призывал провести в Украине президентские выборы.