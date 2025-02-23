Монголия официально подтвердила права на проведение COP17, в которой примут участие представители 197 стран

CentralAsia (MNG) -

Церемония подписания состоялась в Бонне, Германия.

В настоящее время Монголия готовится к проведению 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP17), которая состоится в 2026 году.

Правительство Монголии и Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) подписали соглашение, открывающее путь к проведению 17-й сессии Конференции сторон Конвенции (COP17) в Улан-Баторе в 2026 году.

Министр охраны окружающей среды и изменения климата Монголии Одонтуяа Салдан и Исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиау подписали соглашение, подтверждающее, что Монголия примет COP17.

Церемония подписания состоялась в Бонне, Германия.

На церемонии подписания в Бонне г-жа Одонтуяа Салдан, министр окружающей среды и изменения климата Монголии, заявила: «Монголия привержена борьбе с опустыниванием и восстановлению деградировавших земель. Благодаря таким инициативам, как кампания «Миллиард деревьев», мы предпринимаем решительные шаги для защиты нашей окружающей среды и обеспечения устойчивого будущего для будущих поколений».

Исполнительный секретарь КБО ООН Ибрагим Тиау заявил: «Невозможно переоценить актуальность решения проблем опустынивания и засухи. COP17 в Монголии будет развивать импульс, полученный на COP16 в Эр-Рияде, в целях укрепления глобальных обязательств, укрепления финансовых механизмов и развития межсекторального партнерства».

Таким образом, Монголия обеспечивает себе право провести в 2026 году крупное мировое мероприятие, которое объединит 197 стран, присоединившихся к Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, для активизации действий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой.

Таким образом, Монголия обеспечивает себе право провести в 2026 году крупное мировое мероприятие, которое объединит 197 стран, присоединившихся к Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, для активизации действий по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой.

Конференция COP17, проведение которой запланировано на 2026 год во время Международного года пастбищ и скотоводов (МГПС), провозглашенного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и поддержанного Монголией, будет основываться на усилиях по содействию устойчивому управлению, восстановлению и сохранению пастбищных угодий.

источник: MiddleAsianNews

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