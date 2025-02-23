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Состояние Папы Римского ухудшилось

CentralAsia (CA) -  Состояние здоровья Папы Римского за минувшие сутки ухудшилось, сообщает пресс-служба Ватикана.

88-летний Франциск перенес продолжительный респираторный кризис, похожий на астму, который потребовал введения высокопоточного кислорода.

Кроме того, анализы крови Папы Римского также показали тромбоцитопению (недостаток тромбоцитов), связанную с анемией. Из-за этого Франциску потребовалось переливание крови.

Папа Римский был госпитализирован 14 февраля в римскую клинику, чтобы провести обследование и продолжить лечение бронхита. Позже стало известно, что у него выявили двустороннюю пневмонию.

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