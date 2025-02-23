ХАМАС завершил первый этап сделки по освобождению заложников. Израиль отменил освобождение более 600 палестинских заключенных

Бойцы «Бригад Аль-Кассам» перед домом бывшего лидера группировки Яхьи Синвара в Хан-Юнисе, где запланирован обмен части заложников

CentralAsia (CA) - Боевики террористической группировки ХАМАС передали сотрудникам Красного Креста пятерых израильских заложников, сообщает The Times of Israel.

В этот раз передача заложников проходила в разных местах. Сначала боевики передали 39-летнего Таля Шохама и 38-летнего Аверу Менгисту, это произошло в Рафахе на юге сектора Газа.

Еще трое заложников — 27-летний Элия Коэн, 23-летний Омер Венкерт, 22-летний Омер Шем-Тов — были переданы сотрудникам Красного Креста в лагере для беженцев Нусейрате в центре сектора Газа.

Последним 22 февраля ХАМАС передал Израилю Хишама ас-Саида, находившегося в плену с 2015 года.

Авера Менгисту и Хишам ас-Саид находились в плену у ХАМАС более десяти лет, остальные четверо были захвачены террористами 7 октября 2023 года. У Менгисту и ас-Саида диагностированы ментальные нарушения. Границу Израиля и сектора Газа перед попаданием в плен они пересекли 10 лет назад самостоятельно.

Это последние из 33 заложников, освободить которых ХАМАС обязался в рамках первого этапа мирного соглашения с Израилем. Израиль в рамках обмена 22 февраля должен был освободит из тюрем 602 палестинских заключенных, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил 23 февраля, что приостановил их освобождение.

«В связи с неоднократными нарушениями со стороны ХАМАС, включая церемонии, унижающие достоинство наших заложников, и циничное использование наших заложников в пропагандистских целях, решено отложить запланированное на вчера [22 февраля] освобождение террористов до тех пор, пока не будет гарантировано следующее освобождение заложников, причем без унизительных церемоний», — заявил премьер-министр Израиля, его слова приводит The Times of Israel.

Нетаниягу выступил с таким заявлением после того, как более 600 палестинских заключенных уже сели в автобусы, чтобы покинуть тюрьму Офер, где они содержались. В дальнейшем им сказали, что освобождение откладывается на неопределенный срок.

Представители Палестинской национальной администрации подтвердили, что освобождение заключенных отложено «до дальнейшего уведомления». ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действует с середины января. На первом этапе соглашения ХАМАС обязался отпустить 33 израильских заложника, а Израиль — освободить более 1900 палестинских заключенных из тюрем и начать вывод войск из сектора Газа.