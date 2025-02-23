В Бразилии город начал уходить под землю

CentralAsia (CA) - В бразильском городе Буритикупу постепенно увеличивается воронка в земле. Власти объявили режим ЧС, сообщает Reuters.

В городе проживает около 55 тыс. человек, под угрозой — 1,2 тыс. местных жителей.

«За последние месяцы провалы в земле значительно увеличились и вплотную приблизились к жилым домам», — заявили городские власти.

Обрушения наблюдаются уже несколько десятилетий. Причина — дожди, размывающие песчаные почвы, а также строительные работы и вырубка леса.