В Бразилии город начал уходить под землю
- Азия и мир, общество
- 16:37, 23 февраля 2025
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CentralAsia (CA) - В бразильском городе Буритикупу постепенно увеличивается воронка в земле. Власти объявили режим ЧС, сообщает Reuters.
В городе проживает около 55 тыс. человек, под угрозой — 1,2 тыс. местных жителей.
«За последние месяцы провалы в земле значительно увеличились и вплотную приблизились к жилым домам», — заявили городские власти.
Обрушения наблюдаются уже несколько десятилетий. Причина — дожди, размывающие песчаные почвы, а также строительные работы и вырубка леса.
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