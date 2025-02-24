Председатель Великого Государственного Хурала Монголии посетит Китай

CentralAsia (MNG) -

Председатель Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ возглавит делегацию, которая посетит Китай с 24 по 27 февраля по приглашению Чжао Лэцзи, председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Данный визит является первым официальным визитом монгольской стороны на уровне спикера парламента за 11 лет.

Целью визита является развитие всестороннего стратегического партнерства между Монголией и Китаем, поддержание частоты визитов на высшем уровне, укрепление взаимопонимания и политического доверия между сторонами, углубление сотрудничества по линии высших законодательных органов, сообщает пресс-служба парламента.

Чжао Лэцзи (род. 8 марта 1957, Синин, провинция Цинхай) — китайский политический, партийный деятель, Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей с 10 марта 2023 года.

С 2017 года член Посткома Политбюро ЦК КПК, член Политбюро с 2012 года.

В 2017—2022 годах секретарь (глава) Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, в 2012—2017 годах секретарь ЦК и заведующий Организационным отделом ЦК КПК. В 2007—2012 годах глава парткома пров. Шэньси, в 2003—2007 годах глава парткома пров. Цинхай, в 1999—2003 годах губернатор последней. В 1974—1977 и 1980—2007 годах работал в родной пров. Цинхай.

Член КПК с июля 1975 года, член ЦК КПК с 16 созыва, секретарь ЦК и член Политбюро ЦК КПК 18-го созыва, член Посткома Политбюро ЦК КПК 19-го созыва.

источник: MiddleAsianNews

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