Монголия стала 135-й страной, присоединившейся к базе данных ВТО

CentralAsia (MNG) -

Монголия присоединилась к базе данных Всемирной торговой организации по политике в сфере торговли услугами

Монголия официально присоединилась к Базе данных политики торговли услугами (STPD) — совместной инициативе Всемирной торговой организации и Всемирного банка, направленной на развитие сектора услуг и повышение его роли в экономическом развитии до более прозрачного и открытого уровня.

По инициативе Министерства иностранных дел Монголии юридическая фирма Tugs & Co. провела исследование, необходимое для присоединения к STPD, и представила отчет на конференции, состоявшейся в Министерстве иностранных дел Монголии. На конференции в обсуждениях приняли участие более 60 представителей правительства, международных организаций, частного сектора и академических кругов.

Сектор услуг играет решающую роль в экономическом развитии Монголии, способствуя росту ВВП, созданию рабочих мест и международной конкурентоспособности. Участники конференции подчеркнули, что в условиях все более взаимосвязанной глобальной экономики согласование политики торговли услугами Монголии с международными рамками имеет важное значение.

Кроме того, представители ВТО Джоселин Магделейн и Лора Бейкер приняли участие в виртуальном формате, подчеркнув, что Монголия стала 135-й страной, присоединившейся к базе данных. Они подтвердили свою приверженность продолжению предоставления поддержки, руководства и рекомендаций на протяжении всего процесса интеграции Монголии.

Министерство иностранных дел в сотрудничестве с юридической фирмой Tugs & Co и проектом Европейского союза «Торговая помощь Монголии» планирует завершить полную интеграцию данных сектора услуг Монголии в базу данных к марту 2025 года.

Новая база данных ограничений торговли услугами собирает и делает общедоступной информацию о политике торговли услугами, собранную в сопоставимой форме по 134 странам, пяти секторам (телекоммуникации, финансы, транспорт, розничная торговля и профессиональные услуги) и основным способам предоставления услуг. Она содержит богато структурированную информацию о политике, а также предварительную количественную оценку мер политики.

источник: MiddleAsianNews

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