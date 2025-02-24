ISACA открывает филиал в Монголии

CentralAsia (MNG) -
ISACA – международная профессиональная ассоциация ИТ, взаимодействующая с правительством.
Профессионалы в области цифрового доверия создали новое отделение ISACA в Улан-Баторе (Монголия), первое в стране.
Испольнительный директор банка Golomt Одонбаатар Амарзаяа избран президентом Улан-Баторского отделения ISACA Ulaanbaatar Chapter. Чингуун Пурэвдагва был избран вице-президентом.
Офицеры отделения
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Баасандорж Лхагвадорж
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Оюунтуул Цэрэнням
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Тэнгис Сухээ
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Цэрэнпурэв Бямбадорж
Одонбаатар начал свою карьеру в качестве аудитора в отделе внутреннего аудита Golomt Bank в 2008 году. Он банкир с 17-летним опытом работы, пройдя путь от начального уровня банка до исполнительного руководства.
Ассоциация ISACA – международный провайдер знаний, сертификаций, сообществ и обучения в областях аудита и безопасности информационных систем, корпоративного руководства и управления информационными технологиями, ИТ-рисками и соответствием требованиям. Ассоциация основана в 1969 году и объединяет более 185 тысяч специалистов в 188 странах.
Ассоциация фокусируется на аудите, безопасности и управлении ИТ, а также предоставляет сертификации:
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Аудитора информационных систем (Certified Information Systems Auditor - CISA)
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Менеджера информационной безопасности (Certified Information Security Manager - CISM)
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по управлению корпоративными ИТ (Certified in the Governance of Enterprise IT - CGEIT)
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по управлению рисками использования информационных систем (Certified in Risk and Information Systems Control - CRISC).
источник: MiddleAsianNews