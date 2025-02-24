ISACA открывает филиал в Монголии

CentralAsia (MNG) -

ISACA – международная профессиональная ассоциация ИТ, взаимодействующая с правительством.

Профессионалы в области цифрового доверия создали новое отделение ISACA в Улан-Баторе (Монголия), первое в стране.

Одонбаатар Амарзаяа

Испольнительный директор банка Golomt Одонбаатар Амарзаяа избран президентом Улан-Баторского отделения ISACA Ulaanbaatar Chapter. Чингуун Пурэвдагва был избран вице-президентом.

Офицеры отделения

Баасандорж Лхагвадорж

Оюунтуул Цэрэнням

Тэнгис Сухээ

Цэрэнпурэв Бямбадорж

Одонбаатар начал свою карьеру в качестве аудитора в отделе внутреннего аудита Golomt Bank в 2008 году. Он банкир с 17-летним опытом работы, пройдя путь от начального уровня банка до исполнительного руководства.

Ассоциация ISACA – международный провайдер знаний, сертификаций, сообществ и обучения в областях аудита и безопасности информационных систем, корпоративного руководства и управления информационными технологиями, ИТ-рисками и соответствием требованиям. Ассоциация основана в 1969 году и объединяет более 185 тысяч специалистов в 188 странах.

Ассоциация фокусируется на аудите, безопасности и управлении ИТ, а также предоставляет сертификации:

Аудитора информационных систем (Certified Information Systems Auditor - CISA)

Менеджера информационной безопасности (Certified Information Security Manager - CISM)

по управлению корпоративными ИТ (Certified in the Governance of Enterprise IT - CGEIT)

по управлению рисками использования информационных систем (Certified in Risk and Information Systems Control - CRISC).

источник: MiddleAsianNews

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