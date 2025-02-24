Правительство Монголии объявляет войну 1xBet

CentralAsia (MNG) -

В результате деятельности этой платформы Монголия ежегодно теряет в России 500 миллионов долларов.

Букмекерская контора 1xBet, предлагающая ставки на исход спортивных соревнований, уже давно нелегально работает в нашей стране. Эта платформа работает в Монголии без официального разрешения с 2015 года и стала одной из главных причин финансовых потерь граждан.

Важную роль в деятельности 1xBet играет группа людей, называемых агентами. Они отвечают за прием денег от людей, участвующих в азартных играх, внесение средств на платформу и размещение ставок. Также есть сообщения о том, что агенты осуществляют платежи с использованием криптовалюты. Это говорит о том, что они не платят налоги стране и что все их доходы утекают нелегально.

В результате деятельности этой платформы Монголия ежегодно теряет в России 500 миллионов долларов, — сообщает Gogo.

Глава правительственного секретариата Учрал Ням-Осор сообщил на своей странице в социальных сетях: «Около 1 триллиона тугриков утекло за границу через 1xBet без каких-либо налогов и проверок. Создана рабочая группа по расследованию «несанкционированных» азартных игр в Интернете, которые разрушают жизнь многих семей».

Сообщается, что с начала этого года Главное управление полиции расследует деятельность более 100 человек, подозреваемых в совершении онлайн-мошенничества через 1xBet.

Это наглядно видно из того, что в Россию ежегодно вливается 500 миллионов долларов. Поэтому указом премьер-министра была создана рабочая группа, в которую вошли представители уполномоченных организаций, и началась работа по принятию необходимых мер.

1xBet — это компания, занимающаяся азартными играми онлайн, имеющая лицензию Curaçao eGaming License. Она была основана в 2007 году, базируется на Кипре и имеет лицензию в Кюрасао.

Организация работает по модели франчайзингового бизнеса. После раскрытия информации о финансах компании ей запрещено работать в ряде стран, включая США, Великобританию, Россию, Францию ​​и Испанию. Были выданы международные ордера на арест трех основателей компании, один из которых, как сообщается, умер в Швейцарии в 2023 году. На фоне этих противоречий компания сменила фокус на Африку, Южную Америку и Индию.

источник: MiddleAsianNews

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