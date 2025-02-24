ВНЖ для иностранных граждан в Монголии теперь можно получить через киоск

CentralAsia (MNG) -

Иммиграционное агентство Монголии самостоятельно начало управлять выдачей и печатью видов на жительство для иностранных граждан с 1 апреля 2023 года. Эти разрешения выдаются в Центре комплексного обслуживания в районе Чингэлтэй.

Правительство Монголии расширило каналы выдачи видов на жительство, введя киоск самообслуживания. Киоск был установлен в Центре комплексного обслуживания для инвесторов и в настоящее время работает и находится в здании правительства № 11.

Приглашающие граждане субъектов предпринимательства могут получить вид на жительство для иностранных граждан, продление или изменить тип приглашающего и запросить повторную выдачу через систему онлайн-обслуживания. При подаче заявления необходимо выбрать опцию «Киоск печати вида на жительство». После одобрения запроса и распечатки разрешения заявитель получит уведомление, позволяющее ему забрать свой вид на жительство в киоске.

Для распечатки вида на жительство уполномоченный представитель заявителя (лица или организации, подавшей запрос) должен ввести свой регистрационный номер и номер телефона, зарегистрированный в системе DAN. На зарегистрированный номер телефона будет отправлен одноразовый пароль (OTP) для проверки. После ввода OTP пользователь получит доступ к системе и сможет распечатать вид на жительство в течение 2-5 минут, что обеспечивает быстрый и эффективный процесс.

источник: MiddleAsianNews

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