Бизнес Barloworld в Монголии демонстрирует уверенный рост

CentralAsia (MNG) -

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В торговом заявлении Barloworld говорится, что горнодобывающая промышленность ЮАР находится под «огромным давлением», а возможности для расширения парка ограничены. Однако показатели Barloworld выросли благодаря бизнесу по продаже тяжелого оборудования в Монголии.

Компания Barloworld, которая собирается поглотить компанию, заявила, что ее выручка за четыре месяца по январь 2025 года выросла на 1%, поскольку ее деятельность в Монголии продолжает оставаться сильной опорой в арсенале группы.

В четверг компания сообщила, что выручка Barloworld Mongolia выросла на 80% по сравнению с предыдущим периодом, чему способствовали продажи основной продукции и спрос на вторичном рынке.

«Монголия столкнулась с трудными временами, но экономика и перспективы нашей компании меняются к лучшему, а цены на сырьевые товары растут. Долгосрочные основы остаются сильными и служат позитивными индикаторами, которые предвещают большие возможности для Barloworld Mongolia LLC и наших сотрудников в ближайшие годы. Чтобы воспользоваться этой возможностью, Монголия должна не только развивать свою горнодобывающую промышленность, но и расширять свою инфраструктуру, поскольку она стремится развивать сбалансированную экономику на благо всех своих граждан. Barloworld Mongolia LLC на протяжении многих лет поставляет оборудование, людей и технологии, чтобы помочь этим ключевым секторам экономики расти. Ключ к нашему успеху — наши люди, чьи навыки и преданность совместной работе для продвижения страны вдохновляют. Мы поддерживаем их, предоставляя интеллектуально сложную рабочую среду, которая способствует их профессиональному развитию», — говорится в заявлении компании.

источник: MiddleAsianNews

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