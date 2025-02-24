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Министр финансов Бахрейна встретился с заместителем премьер-министра Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министр финансов и национальной экономики Бахрейна шейх Салман бин Халифа Аль Халифа встретился с Доржхандом Тогмидом, заместителем премьер-министра Монголии. Об этом сообщило Bahrain News Agency.

На встрече присутствовал шейх Абдулла бин Халифа Аль Халифа, генеральный директор Bahrain Mumtalakat Holding Company (Mumtalakat).

Министр подчеркнул важность дальнейшего развития отношений между Королевством Бахрейн и Монголией.

Он также подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в экономической и инвестиционной сферах для создания дополнительных возможностей для обеих стран.

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