Из USAID уволят 2 тыс. сотрудников

CentralAsia (KZ) - Руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное президентом Дональдом Трампом, разослало электронные письма об увольнении 2 тыс. сотрудников. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на текст письма.

В нем также сказано, что до тысячи сотрудников агентства отправлены в отпуск. Согласно документу, это не касается сотрудников, работающих над «критически важными программами» или реализующих «специальные программы», а также «ключевых руководителей».

В электронном письме сказано, что под увольнение попали сотрудники, которые находятся в США.

Трамп после вступления на должность президента начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. После прихода к власти он заморозил почти всю иностранную помощь на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID были вынуждены уйти в административный отпуск. По информации Reuters, в команде Трампа запланировали сократить штат агентства более чем в 30 раз.

Исполняющим обязанности директора USAID был назначен госсекретарь Марко Рубио. Администрация Трампа также назначила новых сотрудников на другие руководящие должности.

В феврале суд временно запретил агентству сокращать более 2 тыс. сотрудников USAID. Однако, как пишет NYT, в пятницу, 21 февраля, суд постановил, что администрация Трампа может начать приступить к реализации планов по увольнению или отправке в оплачиваемый отпуск сотрудников агентства, а также закрытию зарубежных представительств ведомства.

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