В Азербайджане ликвидировали представительство «Россия сегодня» (Sputnik)

CentralAsia (KZ) - В Азербайджане ликвидировано представительство медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik). Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане. МИД РФ пока никак не комментировал информацию.

Ранее, 6 февраля Азербайджан уведомил о прекращении деятельности Русского дома (представительство Россотрудничества). Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что центр должны были зарегистрировать в качестве юрлица, но, по его словам, азербайджанские власти оставили без ответа обращения Москвы с просьбой помочь в этом. 11 февраля Русский дом в Баку приостановил работу и начал освобождать арендованное помещение.

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