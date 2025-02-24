На выборах в немецкий бундестаг победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС, второе место — у «Альтернативы для Германии»

Кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (справа) и глава ХСС Маркус Зёдер в избирательном штабе

CentralAsia (CA) - Консервативный блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз) занял первое место на досрочных выборах в бундестаг, набрав 28,5% голосов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по всем 299 округам, передает zdf.de.

Второе место заняла партия «Альтернатива для Германии» с 20,8% голосов, третье — Социал-демократическая партия (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца с результатом 16,4%. За ней идут «Зеленые» с 11,6% голосов и Левая партия с 8,7% голосов. Партия «Союз Сары Вагенкнехт», созданная в 2023 году, набрала 4,9% и не прошла пятипроцентный барьер попадания в парламент.

Таким образом в парламенте ХДС/ХСС займет 208 мест, «Альтернатива для Германии» — 152 места, Социал-демократическая партия Шольца — 120 мест, «Зеленые» — 85 мест, «Левые» — 64 места.

Олаф Шольц еще накануне вечером признал свое поражение на выборах и поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой. «Я буду стремиться сформировать федеральное правительство, которое будет представлять все население Германии и решать проблемы нашей страны», — написал сам Мерц.

Также с победой консерваторов поздравил президент США Дональд Трамп, написавший в соцсети TruthSocial, что народ Германии «устал от политики, лишенной здравого смысла, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала в течение многих лет».