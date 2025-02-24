Зеленский заявил, что готов покинуть должность президента ради мира

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это принесет мир. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает «Страна.ua»

В ответ на вопрос, готов ли глава государства покинуть пост президента, Зеленский ответил, что готов оставить должность в обмен на мир.

«Если мир для Украины, и если вам это очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов. Я также готов поменять пост на НАТО, я не собираюсь быть у власти десятилетия», - заявил Зеленский.

Отмечается, что в настоящее время он сосредоточен на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет.

«Я считаю, что НАТО - самый дешевый вариант, и это правда. В любом случае, независимо от того, кто это поддерживает или нет, эта тема есть на столе. И в рамках гарантий безопасности и переговоров она также будет присутствовать. Я не знаю, чем закончатся эти переговоры, но этот вопрос точно будет обсуждаться», - сказал президент.

«Здесь важно, чтобы мы все понимали - это не переговорный стол, за который приглашают Украину. Это наш стол, потому что война продолжается в Украине. Именно мы приглашаем европейских лидеров, ведь война идет на нашей земле. Мы являемся частью этого континента», - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп ранее в феврале потребовал, чтобы в Украине провели новые выборы президента.

Выборы президента Украины должны были пройти в апреле 2024 года, но законы Украины запрещают проводить избирательные кампании во время войны.