В российском консульстве во Франции прогремел взрыв

CentralAsia (CA) - Около 8:00 (по местному времени) на территории российского генконсульства в французском Марселе произошел взрыв, сообщает BFMTV. На месте работают около тридцати пожарных и полицейские.

Изначально французские СМИ писали, что взрыв произошел недалеко от консульства. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский сообщил La Marseillaise, что взрыв произошел на территории диппредставительства.

Источник BFMTV в полиции рассказал, что в сад на территории консульства бросили две бутылки с зажигательной смесью. По утверждению собеседника издания, никто не пострадал. Представитель МИД России Мария Захарова заявила о «признаках теракта» в связи с инцидентом.

Генконсульство России в Марселе расположено на проспекте Амбруаза Паре. В этом округе находятся консульства Египта, Туниса, Армении и Сан-Томе и Принсипи.