Евросоюз ввел 16-й пакет санкций против России

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CentralAsia (CA) - Совет Евросоюза принял 16-пакет санкций в отношении России из-за вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Под санкции попали 48 физических лиц и 35 юридических лиц, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Евросоюз ввел ограничения против 74 судов, которые, по версии ЕС, входят в российский теневой флот.

ЕС также решил отключить 13 российских банков от международной банковской системы SWIFT. Их список в пресс-релизе не приводится. «ЕС впервые наложил запрет на транзакции кредитных и финансовых учреждений, расположенных за пределами России, использующих Систему передачи финансовых сообщений Центрального Банка России (СПФС)», — говорится в сообщении.

Восемь российских СМИ лишаются лицензии на вещание в Евросоюзе. Среди них оказались «Лента.ру» и телеканал «Звезда». По версии ЕС, они «сыграли важную роль в продвижении и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов».

ЕС также расширил список запрещенных товаров, «способствующих технологическому развитию оборонно-промышленного комплекса России».

«В список были добавлены товары для разработки и производства российских военных систем, такие как: химические прекурсоры для хлорпикрина и других средств борьбы с беспорядками, программное обеспечение для устройств с числовым программным управлением (ЧПУ), соединения хрома и контроллеры, используемые для управления БПЛА», — заявили в ЕС.

Запрет на «контроллеры, используемые для управления БПЛА», как сообщалось ранее, распространяется на игровые приставки. Поскольку с их помощью, заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас, можно управлять дронами.

Ограничения также вводятся на экспорт товаров и технологий, в том числе программного обеспечения, «связанного с разведкой нефтяных и газовых месторождений, для дальнейшего ограничения потенциала России в области разведки и добычи этих ресурсов».