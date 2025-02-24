Снег и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - 25-27 февраля под влиянием Южного циклона на большей части Казахстана ожидаются дождь, снег, сутки 25-26 февраля в южных, сутки 26 февраля и ночью 27 февраля в юго-восточных регионах пройдут – сильные осадки (дождь, снег).

Также по стране ожидается усиление ветра, низовые метели, гололед, туман.

Ночью температура воздуха понизится на севере, северо-западе, в центре страны до -8-18 градусов, на юге, юго-востоке до -5-12. На востоке страны повысится до -15-20, на юге региона -5 градусов.

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