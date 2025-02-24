В Узбекистане на неделе резко похолодает, ожидаются дожди и снег

CentralAsia (UZ) - После тёплых выходных по Узбекистану на этой неделе ожидается резкое изменение погоды, сообщает Узгидромет.

По стране пройдут дожди, 24−25 февраля по северу и пустынной зоне, 26 февраля по остальной территории — с переходом в снег. Местами осадки будут сильными.

В отдельных районах ветер усилится до 15−20 м/с, возможны порывы до 23−25 м/с.

Температура воздуха днём 24 февраля по большей части территории страны будет в пределах +10…+15 градусов, 25−27 февраля — постепенно понизится до 0…+5. Ночная температура к 26−27 февраля опустится до 0…-5.

По северу в течение всей рабочей недели преобладающая температура ночью составит −4…−9, днём −3…+2.

В Ташкенте во второй половине дня в понедельник пройдёт небольшой дождь, 25−28 февраля — дождь с переходом в снег.

Температура воздуха днём 24 февраля составит +13…+15, 25 февраля — +11…+13, 26−28 февраля — +2…+5. Ночная температура к 27−28 февраля понизится до 0…-3.