Sun: В Великобритании более 80 смертей связали с применением «Оземпика» и «Мунджаро»

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CentralAsia (CA) - В Великобритании зафиксировано 82 смертельных случая из-за применения препаратов для лечения сахарного диабета и похудения, сообщает газета Sun со ссылкой на Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

35 случаев смерти были связаны с применением «Саксенды» и «Виктозы», оба препарата содержат лираглутид. 29 погибших принимали препараты на основе семаглутида, включая «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас». 18 погибших принимали «Мунджаро» с действующим веществом тирзепатид.

Препарат «Оземпик» был зарегистрирован в 2017 году. В Великобритании его применение разрешили в 2019 году. «Мунджаро» получил одобрение в 2023 году. Газета отмечает, что около полумиллиона британцев в настоящее время принимают эти препараты, и ожидается, что через год их число удвоится.

Изначально «Оземпик» позиционировался как гормон для контроля уровня сахара у людей с диабетом второго типа, но после открытия его способности контролировать аппетит стал использоваться для похудения.