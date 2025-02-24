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Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство «Синьхуа». Звонок состоялся по инициативе российской стороны.

Китайский лидер во время разговора назвал Китай и Россию «добрыми друзьями» которые поддерживают друг друга и достигают общего развития.

В Кремле заявили, что Владимир Путин во время телефонного разговора проинформировал Си Цзиньпина о российско-американских контактах.

Си Цзиньпин поддержал начало диалога Москвы и Вашингтона и выразил готовность содействовать мирному урегулированию конфликта в Украине, отметили там. «Лидеры особо подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах. Она носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо», — говорится в сообщении.

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