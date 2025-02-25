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Монгольские брат и сестра заняли первое место на мировом туре по ледолазанию в Лонгмонте

CentralAsia (MNG) -  

Монгольские брат и сестра заняли первое место на мировом туре по ледолазанию в Лонгмонте

В США Монголия завоевала два золота и одно серебро в четвертом туре мирового тура по ледолазанию

Четвертый этап Мирового тура по ледолазанию UIAA 2025 прошел в Лонгмонте, штат Колорадо, США, с 21 по 23 февраля 2025 года. Монгольские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав две золотые и одну серебряную медаль.

Ранее сообщалось, что монгольские спортсмены — на вершине среди ледолазов мира.

В женской скоростной категории мастер спорта международного класса СЭЛЭНГЭ Нямдоо завоевала золотую медаль с результатом 12,64 секунды, что стало ее третьей подряд победой в серии Кубка мира.

В скоростном зачете среди мужчин мастер спорта международного класса ХЭРЛЭН Нямдоо, старший брат Сэлэнгэ преодолел дистанцию ​​за 7,43 секунды, завоевав золотую медаль. Сейчас он двукратный чемпион мира и в настоящее время занимает первую строчку в мировом рейтинге.

слева: Хэрлэн и Сэлэнгэ
слева: Хэрлэн и Сэлэнгэ

МАНДАХБАЯР Чулуунбаатар, также двукратный чемпион мира, финишировал с результатом 8,67 секунды, завоевав серебряную медаль. Также САЙХАНЖАРГАЛ Отгонбаяр занял шестое место в этой категории.

Четвертый тур Мирового тура по ледолазанию UIAA 2025 года объединил около 90 элитных спортсменов из 15 стран, соревнующихся в силовых, скоростных и стратегических дисциплинах. Принимающая сторона выставила самую большую команду, в которую вошли 27 ледолазов.

Ожидается, что четыре монгольских спортсмена вернутся домой после участия в финальном этапе Мирового тура по ледолазанию UIAA 2025 в Эдмонтоне, Канада, 27 февраля 2025 года.

источник: MiddleAsianNews

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